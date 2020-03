Bị phạt 12 triệu vì tung tin bạn gái bị quấy rối ở khu cách ly

Ngày 28-3, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã lập hồ sơ xử phạt 12,5 triệu đồng đối với một nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, PT (30 tuổi, trú tại Cầu Giấy) lên Facebook đăng tải thông tin bạn gái mình bị quấy rối tại khu cách ly. Để khẳng định độ chính xác, T. chia sẻ các hình ảnh tin nhắn với người bạn gái này.

Vào cuộc xác minh, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập T. để làm rõ. Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận hành vi sai phạm của mình, do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt, ảnh hưởng đến đến công tác phòng chống dịch bệnh.