Bị phạt 7,5 triệu đồng vì comment nói xấu CSGT trên Facebook

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với nam thanh niên có bình luận xúc phạm đến uy tín, danh dự của lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi.



Theo đó, vào tháng 8-2020, NKT (32 tuổi, trú phường Tân An, TP Hội An, Quảng Nam) mặc dù không quen biết với các đương sự trong vụ việc một xe ô tô chở khách vượt chốt, trốn tránh kiểm tra y tế ở Quảng Ngãi nhưng đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân “Tèo Lú” tham gia bình luận xúc phạm đến uy tín, danh dự của Công an Quảng Ngãi.

Bình luận của T. có nội dung nói xấu lực lượng CSGT Quảng Ngãi và CSGT Mộ Đức, sử dụng ngôn từ thô tục.

Được biết, NKT từng là lái xe khách, trong một lần đi qua địa phận huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt lỗi vi phạm, T. liền năn nỉ, xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được nên T. ôm hận từ đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, xác minh người liên quan. Tại cơ quan công an, T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với NKT 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức (theo Nghị định 15/2020).