Bị phạt vì đưa thông tin sai về tân binh nhập ngũ

Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) vừa ra quyết định xử phạt số tiền 12,5 triệu đồng đối với Dương Đức C. (19 tuổi, trú xã Hoà Bình), quản trị fanpage “Thuỷ Nguyên Entertainment” vì đưa thông tin không đúng sự thật.



Chủ trang fanpage làm việc với công an, thừa nhận hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh CTV

Trước đó, chiều 12-2, một ngày sau khi tân binh huyện Thuỷ Nguyên lên đường nhập ngũ, trên fanpage facebook “Thuỷ Nguyên Entertainment” đăng tải hình ảnh một thanh niên 2 mắt bầm tím kèm theo nội dung “Ngày đầu nhập ngũ”. Bài viết đã thu hút nhiều bình luận, chia sẻ.



Công an huyện Thuỷ Nguyên xác định thông tin bài viết này không đúng sự thật, gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng uy tín của quân đội. Công an xác định chủ fanpage đưa thông tin, hình ảnh này là Dương Đức C.

Làm việc với cơ quan chức năng, C thừa nhận đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội facebook nhằm “câu view” cho fanpage “Thuỷ Nguyên Entertainment” mà C lập ra.

Theo đó, ngày 12-2, sau khi xem hình ảnh 1 thanh niên bị bầm 2 mắt trên mạng, C đã tải hình ảnh đó về đăng trên fanpage kèm thông tin sai sự thật thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Quản trị viên này đã thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ bài viết sai sự thật, cam kết không tái phạm. Công an huyện Thuỷ Nguyên đã xử phạt C số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.