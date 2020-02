Bị phạt vì tung tin 'người Trung Quốc lăn ra tại công ty'

Ngày 5-2, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Lê Thị Kim T. (27 tuổi, trú xã Lập Lễ) vì thông tin sai về dịch Corona trên mạng xã hội.



Lê Thị Kim T. làm việc với công an thừa nhận hành vi thông tin sai sự thật.

Trước đó, tối 4-2, trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có nội dung: “Toang rồi các ông ơi. Ở VSIP mình đã có trường hợp người Trung Quốc lăn ra tại Công ty Regina Miracle. Mọi người cẩn thận nha. Tin chính xác 1.000/1.000 nhé. Help me”. Bài viết này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người với hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận.



Sau đó, tài khoản Facebook cá nhân này tiếp tục sửa nội dung bài viết không nêu tên công ty, nếu ai cần thì nhắn tin sẽ nói tên công ty cho vì “nói trên đây sợ bị lột da”. Đến 21 giờ tối 4-2, bài viết được chủ tài khoản Facebook gỡ bỏ.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hải Phòng xác định thông tin được đưa ra từ tài khoản Facebook cá nhân này không đúng sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh. Công an TP Hải Phòng truy tìm, xác định chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật này là Lê Thị Kim T.

Chiều 5-2, khi làm việc với cơ quan công an, T. thừa nhận nội dung bài viết của mình không đúng sự thật. Người này nói chỉ nghe đồn rồi viết bài đăng tải trên mạng xã hội.