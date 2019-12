Bí thư Đồng Nai khen công an phá các quán bar có ma túy

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường vừa gửi thư khen Công an tỉnh Đồng Nai phá ba tụ điểm có ma túy, tạm giữ hình sự bảy nghi can mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.



Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (mũ cối xanh), trực tiếp chỉ đạo lực lượng phá án. Ảnh: CAĐN

Vào đêm 7-12 và rạng sáng 8-12, nhiều nhóm trinh sát hình sự, Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh đã đồng loạt đột kích Bar Cosmo, bar VIC Beer Club và Karaoke Tuấn Thảo.

Đây là các tụ điểm có tiếng trên địa bàn TP Biên Hòa, Long Khánh và huyện Long Thành mà dân chơi ma túy tìm đến “bay”. Ba nơi này đã tồn tại trong một thời gian dài, gây tâm lý bất an trong dân.

Tại thời điểm kiểm tra, có hàng trăm nam nữ đang “bay” theo tiếng nhạc, trên bàn và dưới gầm bàn, nhiều viên dạng thuốc, gói chất bột màu trắng được phát hiện.

Công an bắt quả tang bảy người về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiểm tra nhanh số người có mặt tại các quán nêu trên, 162 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy.

Các lực lượng chức năng đã thu giữ 48 bịch ma túy đá, sáu gói chất bột màu trắng, 165 viên dạng thuốc, một cân tiểu ly, 22 dụng cụ hút shisa.



Chỉ trong hai ngày cuối tuần, công an triệt phá ba tụ điểm mà dân chơi ma túy thường tìm đến để "bay" có tiếng. Ảnh: CAĐN

Trong thư khen, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, trong đó có đoạn:

“Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống an toàn, bình yên cho người dân của lực lượng Công an tỉnh, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội…. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương ý thức, tinh thần trách nhiệm và kết quả công tác của lực lượng Công an tỉnh”.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đề nghị công an tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Ông tin rằng lực lượng công an sẽ tiếp tục phát huy phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng góp phần xây dựng cuộc sống an toàn, bình yên, môi trường xã hội lành mạnh….