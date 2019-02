Bị tố lấy trộm nên rủ bạn phóng hỏa đốt đồng nghiệp

Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm Đinh Ngọc Tuyền (33 tuổi, ngụ thị trấn Gia Ray) và Hà Văn Trịnh (22 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi Giết người.

2 nghi can Tuyền và Trịnh. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại một công ty KCN Xuân Lộc, anh Trần Ngọc Anh (48 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) là quản lý hiệp lý xưởng nơi Tuyền làm việc.

Do biết Tuyền lấy trộm giày của công ty nên anh Ngọc Anh đã báo cho lãnh đạo công ty biết và đã sa thải công nhân. Vì vậy Tuyền thù ghét anh Ngọc Anh.

Chiều 18-2, Tuyền chạy xe máy chở Trịnh đến phòng trọ của anh Ngọc Anh ở thị trấn Gia Ray để đánh trả thù. Tuy nhiên, lúc này anh Ngọc Anh không có ở nhà nên cả hai đi nhậu để chờ anh Ngọc Anh.



Đến khoảng 19h cùng ngày, Tuyền và Trịnh tiếp tục quay lại phòng trọ của anh Ngọc Anh đập cửa, gọi ra ngoài để nói chuyện. Sợ bị đánh nên anh Ngọc Anh chốt cửa và nói ra “có chuyện gì để ngày mai nói”. Tuyền và Trịnh liền đi mua xăng rồi quay lại phòng trọ anh Ngọc Anh.

Tại đây, Tuyền lấy dây thép nhỏ buộc bên ngoài phòng trọ, còn Trịnh đổ xăng qua khe cửa dưới nền nhà vào phòng trọ rồi châm lửa làm lửa cháy trước cửa phòng và trong phòng trọ anh Ngọc Anh. Đốt xong Trịnh và Tuyền bỏ đi.

Phát hiện lửa cháy lớn, anh Ngọc Anh đã bỏ chạy lên gác lửng, đập cửa kính thông gió đồng thời kêu gọi mọi người cứu giúp. Thấy vậy những người trong khu trọ đã truy hô dập lửa, phá cửa đưa nạn nhân ra ngoài rồi đến công an thị trấn Gia Ray trình báo.

Sau khi biết tin công an truy tìm, Tuyền đã đến Công an thị trấn Gia Ray đầu thú, còn Trịnh đã bị lực lượng Công an truy bắt ngay sau đó. Tại cơ quan Công an, Trịnh đã khai nhận cùng Tuyền thực hiện hành vi phạm tội nêu trên.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.