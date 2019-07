Bị vây bắt, nghi phạm rút lựu đạn chống trả

Sáng 25-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Xồng Bá Hử, Xồng Bá Và (cùng trú xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.



Xồng Bá Hử, Xồng Bá Và khi bị bắt giữa. Ảnh: L.Thạch.

Sau một thời gian xác lập chuyên án, chiều 24-7, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) chủ trì phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn, Đội Kiểm soát ma túy, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An quyết định phá án.

Khi Hử cùng Và ôm ma túy đi trên quốc lộ 7 (đoạn qua địa bàn xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) thì ban chuyên án vây bắt.

Lúc này, Hử, Và chống trả quyết liệt và rút lựu đạn để ném vào lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, lực lượng bộ đội biên phòng đã kịp khống chế, tước lựu đạn trên tay Và.



Tang vật quả lựu đạn và ma túy.

Hử, Và bị bắt cùng tang vật 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2 kg chất tinh thể màu trắng (ma túy dạng đá) và một quả lựu đạn.

Bước đầu Hử, Và khai nhận số ma túy trên có nguồn gốc từ Lào đưa vào Nghệ An.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi phạm liên quan.