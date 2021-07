Ngày 15-7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, lực lượng biên phòng tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án VT721 về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác thủy sản trên vùng biển tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.



Sáng 14-7, Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra tàu cá tỉnh Nghệ An số hiệu NA 90012 TS do ông Trần Danh Thuận (ngụ phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng và là chủ phương tiện chở cá đi từ biển vào.

Sau khi test nhanh COVID-19 cho thuyền trưởng và các thuyền viên, con tàu đưa về cảng INCOMAP, phường 5, TP Vũng Tàu để kiểm tra và lực lượng chức năng phát hiện trên tàu tàng trữ vật liệu nổ.

Cụ thể, tại hầm số 1 ngay sát cabin tàu, biên phòng phát hiện 14 túi nilon chứa khoảng 45kg chất rắn và hai cuộn dây. Qua đấu tranh khai thác, ông Thuận khai nhận số tang vật trên là thuốc nổ và dây cháy chậm do ông mua.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.