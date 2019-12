Bình Chánh: Nghi chở thuốc lá lậu, 1 người bị trúng đạn chết

Ngày 9-12, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ anh Dương Văn M. (29 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) tử vong do trúng đạn.



Theo thông tin ban đầu, tối 6-12, anh M. lái ô tô Innova chở theo một phụ nữ chạy từ hướng Long An lên TP.HCM.



Hiện trường vụ việc được người dân chụp lại. Ảnh: NDCC

Khi đến đường Trần Văn Giàu (huyện Bình Chánh), một tổ công tác thuộc Đội Kinh tế Công an huyện Bình Chánh đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, anh M. lái xe chạy tốc độ cao vào đường Võ Văn Vân hướng về đường Nguyễn Thị Tú thuộc địa bàn xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Trong quá trình bỏ chạy, chiếc xe này được cho là va chạm với một xe máy và cuốn phương tiện này vào gầm, kéo lê trên đường tóe lửa.

“Tôi thấy chiếc ô tô chạy tốc độ rất cao, ma sát với mặt đường tóe lửa. Phía sau có nhiều người đi xe máy truy đuổi” - một người dân kể.



Hiện thi thể anh M. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: NTCC

Khi đến đối diện trước nhà A9/26D2 Võ Văn Vân, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) chiếc ô tô lao vào đống đá của cửa hàng vật liệu xây dựng bên đường và dừng lại.

Anh M. được cho là mở cửa xe chạy bộ và có tiếng súng vang lên. Nạn nhân trúng đạn bị thương sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo một nguồn tin, ban đầu xác định trong quá trình anh M. bỏ chạy gây tai nạn và tông xe vào tổ công tác khiến lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên, yêu cầu dừng lại để bảo đảm an toàn cho người dân.



Gia đình đau buồn về cái chết của anh M.

Người nhà của anh M. cho biết qua khám nghiệm pháp y, anh M. bị một viên đạn trúng tay xuyên vào ngực. “Khi vào bệnh viện, em tôi có nói với bác sĩ rằng nhà nghèo, còn hai con nhỏ để xin cứu mạng. Nhưng em tôi đã không qua khỏi” - anh của nạn nhân nói.

Hiện thi thể anh M. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.