Bình Chánh: Trộm đột nhập lấy hơn 68.000 USD của gia chủ

Ngày 8-6, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ trộm theo trình báo của chị Nh. (38 tuổi, tạm trú huyện Bình Chánh).



Theo thông tin ban đầu, sáng 5-6, chị Nh. ngủ dậy thì tá hỏa phát hiện cửa cuốn ở dưới nhà bị mở, nhiều đồ đạc bị lục lọi.

Chị Nh. vội kiểm tra thì phát hiện mất 68.000 USD, nhiều nữ trang, tiền mặt cùng những tài sản khác với tổng trị giá gần 2,6 tỷ đồng nên đến công an trình báo.

Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM sau đó có mặt, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh khu vực để tìm thủ phạm.

Ban đầu, công an xác định có hai người nam đột nhập từ cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai, sau khi lấy tài sản thì mở cửa cuốn tẩu thoát ra ngoài. Những người này có để lại những dấu chân ở cửa sổ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.