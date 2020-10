Bình Dương: 1 buổi chiều, 5 người chết vì tai nạn giao thông

Đến khuya 8-10, Công an TP Thuận An (Bình Dương) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm giữa xe container và xe mô tô khiến hai thanh niên chết tại chỗ.



Chiếc xe container đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, một chiếc xe container đi hướng từ Bình Dương về TP HCM. Khi đi đến đoạn thuộc phường Bình Hòa (TP Thuận An) thì xảy ra va chạm với xe máy 50X1-094.26 do hai thanh niên chở nhau.

Vụ va chạm mạnh khiến cả hai lọt vào gầm xe container tử vong tại chỗ. Xe container không dừng lại mà bỏ chạy khỏi hiện trường.



Chiếc ô tô điên lao vào hai chiếc xe máy khiến 2 người tử vong. Ảnh: KD

Trước đó, vào chiều cùng ngày tại địa bàn TP Dĩ An và TP Thuận An cũng xảy ra hai vụ giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết.

Tại TP Dĩ An, chiếc ô tô 7 chỗ biển số 51H-358.64 lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương. Khi đi đến đoạn đường thuộc phường An Bình (TP.Dĩ An) thì bất ngờ tông vào xe mô tô 60B4 243.26 chạy cùng chiều phía trước khiến một học sinh lớp 12 tử vong.



Cô gái bị xe đầu kéo cán chết thương tâm. Ảnh: KD

Chưa dừng lại chiếc xe tô tô tiếp tục lao về phía trước tông vào xe mô tô 37M1-523.13 do một tài xế Grab bike điều khiển, cũng khiến người này tử vong.

Tại TP Thuận An, xe container 51C-290.84 lưu thông trên Quốc lộ 13, khi đến đoạn thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An), thì xảy ra va chạm với xe mô tô do chị NTBH (23 tuổi, quê ở Bà Rịa- Vũng Tàu) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến chị H. bị cuốn vào gầm xe tử vong.