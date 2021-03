Bình Dương: 1 người Trung Quốc cưa song sắt trốn khu cách ly

Chiều 9-3, lực lượng Công an TP Thuận An (Bình Dương) vẫn đang tích cực truy tìm một người Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly.



Lực lượng công an đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Ảnh: KD

Theo lãnh đạọ TP Thuận An, người đàn ông Trung Quốc này đã cách ly được 10 ngày, vẫn chưa hết thời gian cách ly nhưng đã cưa song sắt bỏ trốn.

Cũng vị lãnh đạo này, người đàn ông Trung Quốc bị đưa vào khu cách ly đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe bình thường.

Được biết, người này bị công an phát hiện, bắt giữ khi đến địa bàn Thuận An đánh bạc. Công an TP Thuận An đã bàn giao cho ngành y tế đưa vào cách ly tập trung theo quy định.