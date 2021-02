Bình Dương: Điều tra án mạng trong một công ty

Đến tối 3-2, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an thị xã Bến Cát điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một công ty nước ngoài ở xã An Tây (thị xã Bến Cát).

Nạn nhân là nữ nhân viên DTKT (27 tuổi, quê ở An Giang). Còn hung thủ là CCC (sinh năm 1964, quốc tịch Trung Quốc).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày một số nhân viên nghe tiếng kêu gào của chị T. Sau đó, mọi người thấy ông C. trên tay cầm con dao rời khỏi phòng làm việc.

Khi chạy lại kiểm tra thì phát hiện người chị T. đầy máu. Mọi người nhanh chóng hô hoán đưa chị T. lên xe ô tô đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên người này đã tử vong tại bệnh viện.



Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp



Một số nhân viên cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc chị T. và ông C. có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Ông C. đập phá đồ đạc trong phòng sau đó dùng dao đâm nạn nhân.

Sau khi xảy ra vụ việc, người đàn ông nước ngoài đã lái xe ô tô rời khởi công ty.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành truy tìm. Khi biết không thể thoát tội, người đàn ông đã dừng xe trên đường dùng dao tự tử.

Tuy nhiên, lực lượng công an kịp thời đuổi kịp đập kính xe đưa người này đi cấp cứu.