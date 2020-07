Bình Dương: Hàng chục trinh sát tóm gọn nhóm cướp xe

Ngày 16-7, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ nhóm cướp gồm Đặng Minh Tới, Đặng Tiến Lên (cùng quê ở Cà Mau), Nguyễn Trung Triển, Nguyễn Thanh Nhựt (cùng quê ở Đồng Tháp).

Nhóm này đã đánh người, cướp xe máy ở thị xã Bến Cát vào đêm 12-7.



Băng cướp đánh người, cướp xe máy bị tóm gọn trong thời gian ngắn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, đêm 12-7 anh Tr. chở bạn gái trên đường ĐT 741. Khi đến đoạn gần ngã tư Sở Sao (phường Tân Định, thị xã Bến Cát) thì Tới, Lên, Triển và Nhựt đi trên hai xe máy áp sát, đạp ngã xe của anh Tr.

Sau đó, nhóm người này lao vào đánh anh Tr. và bạn gái, cướp xe của nạn nhân tẩu thoát.

Nhận được tin báo, công an thị xã Bến Cát tung hàng chục trinh sát tỏa đi nhiều hướng truy tìm nhóm cướp táo tợn này.



Chiếc xe máy bị cướp được thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Đặng Minh Tới khi đang lẩn trốn tại Cà Mau. Sau đó ba nghi can còn lại lần lượt bị bắt tại Bình Dương.

Công an cũng thu giữ 3 xe máy không rõ nguồn gốc, trong đó có chiếc xe của anh Tr.

Hiện tại, Tới, Lên, Triển đang bị tạm giữ. Riêng Nhựt đang được tại ngoại vì sống một mình và phải nuôi con 2 con nhỏ.

Theo thượng tá Huỳnh Văn Thành-Trưởng công an thị xã Bến Cát, để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Hiện lực lượng công an thị xã phối hợp với công an các xã, phường và lực lượng bảo vệ doanh nghiệp mỗi đêm tổ chức 10 tổ tuần tra vũ trang, phòng chống tội phạm khép kín trên toàn địa bàn.

“Khi xảy ra tình trạng trộm cướp, đề nghị người dân gọi ngay đến số điện thoại đường dây nóng của công an thị xã và công an các xã, phường để được hỗ trợ và nhanh chóng xử lý”, thượng tá Thành cho biết.