Bình Dương: Một phụ nữ chết thương tâm vì tai nạn với xe tải

Trưa ngày 7-7, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.



Hiện trường vụ tai nạn giữa ngã tư, khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, xe tải mang biển số 70C-063.62 lưu thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn hướng từ thị xã Dĩ An về TP.Thủ Dầu Một.

Khi đến đoạn đường giao nhau với đường ĐT 743 (phường An Phú, thị xã Thuận An), thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 61D1-790.04 do một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi điều khiển.

Vụ va chạm mạnh khiến cả chiếc xe máy và người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe tải kéo lê trên đường. Nạn nhân bị bánh xe tải cán qua tử vong tại chỗ.

Trên người phụ nữ này không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên vẫn chưa xác định được danh tính.

Được biết, ngã tư Mỹ phước –Tân Vạn giao với ĐT 743 là nơi có mật độ phương tiện lưu thông qua đây cao, đặc biệt là xe tải và xe container.

Đây cũng là điểm đen về tai nạn giao thông. Tại đây, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người tử vong.