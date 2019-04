Bình Dương: Ngăn nhiều băng nhóm mang hung khí 'xử' nhau

Ngày 15-4, Công an phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) cho biết đã tiến hành xử phạt hành chính nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí để đánh nhau.



Số hung khí mà các thanh niên chuẩn bị để đi đánh nhau thu giữ tại bãi đất trống trước cửa quán karaoke Ánh Sao Đêm.

Khuya 14-4, khi đang tuần tra đến đoạn trước quán Karaoke Ánh Sao Đêm (khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), tổ tuần tra công an phường Thuận Giao phát hiện bãi đất trống trước cửa quán karaoke này có một nhóm 7 thanh niên tụ tập có dấu hiệu khả nghi, nên kiểm tra.

Công an phát hiện một vật giống súng hoa cải, hàng chục mã tấu và một thùng bom xăng. Những thanh niên này khai nhận chuẩn bị những hung khí trên để đánh nhau.

Trước đó, đêm 6-4 Công an phường An Phú phối hợp với đội Cảnh sát hình sự (Công an thị xã Thuận An) phát hiện trên sân thượng của quán karaoke 5 sao, thuộc khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) 1 thùng bom xăng, hàng chục dao tự chế, 1 quả lựu đạn, hai khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn.



Số hung khí, súng và lựu đạn thu giữ tại quán karaoke 5 sao.

Ngoài ra, qua kiểm tra cơ quan công an còn phát hiện có 33 người tại quán karaoke này dương tính với ma túy.

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Phùng Tấn Thành (32 tuổi, ngụ tại Bình Dương) để điều tra về hành vi “Tàng trữ vũ khí quân dụng”. Qua làm việc, Thành khai nhận chuẩn bị số hung khí trên để chuẩn bị huyết chiến với một băng nhóm khác.