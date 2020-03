Bình Dương: Nghi người đàn ông sát hại người tình rồi tự tử

Đến khuya ngày 31-3, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an TP.Thuận An phong tỏa hiện trường nghiệm ngặt, để điều tra nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết và một người bị thương nặng.



Hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Ảnh: LÊ ÁNH

Hiện trường xảy ra án mạng là tại một ki ốt thuộc khu dân cư đông đúc, nằm trong KCN Việt Hương (phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương).



Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, người hàng xóm nghe thấy tiếng la hét thất thanh, nên chạy qua ki ốt này xem có chuyện gì không.



Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh:LÊ ÁNH

Khi qua đến nơi, người này phát hiện một người đàn ông và một người phụ nữ (khoảng gần 40 tuổi), nằm bất động trên vũng máu. Quá hoảng sợ, người này hô hoán mọi người đến kiểm tra.

Tại hiện trường, người phụ nữ đã tử vong. Còn người đàn ông bị đâm ở vùng bụng nhưng vẫn còn sống.

Mọi người nhanh chóng đưa người đàn ông đi bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.



Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Một số người dân cho biết, hai người này sống chung với nhau như vợ chồng. Nhiều người nghi rằng do mâu thuẫn tình cảm nên người đàn ông dùng dao đâm chết người tình, rồi tự đâm vào bụng mình tự tử.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc này.