Bình Dương: Người đàn ông đâm trọng thương 3 mẹ con ra đầu thú

Ngày 4-3, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Trần Văn Tỷ (48 tuổi, quê An Giang), người dùng dao đâm bị thương 3 mẹ con người tình.



Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: KD

Theo cơ quan điều tra, Tỷ (có 2 người con riêng) và chị LTT (36 tuổi, quê An Giang, có 2 người con riêng) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2012. Hai người có một con chung 5 tuổi.

Thời gian gần đây, Tỷ nghi ngờ chị T. có mối quan hệ với người đàn ông khác nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sau nhiều lần cãi nhau, Tỷ chuyển sang một phòng trọ khác ở. Tuy nhiên, Tỷ thường xuyên nhắn tin chửi bới xúc phạm người tình.

Tối ngày 2-3, chị T. dẫn theo hai người con riêng đến phòng trọ của Tỷ (phường Bình Hòa, TP Thuận An) để nói chuyện rõ ràng. Tại đây, hai người tiếp tục xảy ra cãi vã. Bực tức, Tỷ rút dao đe dọa chị T.

Thấy vậy, hai người con riêng của chị T. lao vào đánh Tỷ. Sẵn có dao trong tay, Tỷ đâm cả ba mẹ con người tình bị thương.

Sau khi gây án, Tỷ bỏ trốn, còn ba mẹ con chị T. được mọi người chuyển đi bệnh viện cấp cứu.