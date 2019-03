Bình Dương: Nhiều súng và ma túy ở nhà 'trùm' cho vay nặng lãi

Ngày 13-3, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) vừa bắt giữ Trần Quốc Huy (28 tuổi, ngụ tại Bình Dương) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.



Trần Quốc Huy cùng tang vật thu giữ tại tiệm cầm đồ

Trước đó, Công an thị xã Dĩ An phát hiện Huy mở tiệm kinh doanh cầm đồ tại khu phố Đông B (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An), tuy nhiên, thực chất bên trong tiệm cầm đồ này là hoạt động tín dụng đen. Trần Quốc Huy đã cho nhiều người vay tiền trả góp với mức lãi suất cao hơn quy định pháp luật hàng chục lần.

Quá trình theo dõi, Công an thị xã Dĩ An phát hiện Huy đang thu tiền lãi của anh N.T.T. (ngụ tại Dĩ An) nên đã ập vào bắt quả tang. Theo lời khai của Huy, từ tháng 1-2018, Huy cho anh T. vay 108 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng. Khoảng 10 ngày, anh T. phải trả cho Huy 3,6 triệu đồng tiền lãi.

Khám xét cơ sở cầm đồ của Huy, Công an thị xã Dĩ An thu giữ 36 hồ sơ cho vay tiền với tổng số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng, 88 triệu đồng tiền mặt, 0,2 gram ma túy đá, 2 súng tự chế và nhiều mã tấu.

Công an thị xã Dĩ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.