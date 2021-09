Ngày, 13-9, ông Phạm Văn Ngọ, Chủ tịch UBND phường An Bình xác nhận có sự việc như trên.

Hiện tại, UBND đang cho những người liên quan đến vụ việc này làm bản tường trình và có báo cáo lên UBND TP Dĩ An.



Nhóm người mặc đồ dân quân, đeo băng đỏ có dấu hiệu say sỉn, chửi bới hai người dân. Ảnh: Người dân cung cấp

Cũng theo ông Ngọ, bản chất sự việc cụ thể như thế nào thì UBND phường An Bình đang tiến hành làm rõ. Sẽ thông tin đến cơ quan báo chí khi có kết quả.

Theo phản ánh của anh NTC (tài xế xe tải), anh lái xe chở rau củ quả bằng xe tải (xe luồng xanh) từ Đồng Tháp đến Bình Dương để giao hàng.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 12-9 anh C. lái xe đến đoạn đường Kha Vạn Cân (nằm ngay trước hẻm 12 thuộc khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP Dĩ An) để giao hàng.

Thời điểm này, anh L. người đặt hàng đến để nhận rau, củ quả thì có một nhóm người (khoảng 7 người) mặc đồ dân quân, đeo băng đỏ đi đến quát mắng.



Người áo trắng lạ mặt đến sau tiếp tục đe dọa tài xế. Ảnh: Người dân cung cấp.

Sau đó, một người trong nhóm này lớn tiếng về thời gian, địa điểm đổ hàng… và anh C. giải thích xe mình đi theo tuyến của xe “luồng xanh” và đề nghị nhóm người mặc đồ dân quân quét mã.

Tuy nhiên, nhóm người này yêu cầu kiểm tra giấy tờ "Một người mặc đồ dân quân đi lại chửi bới và dùng chân đá vào người tôi", anh C. thuật lại.

Tiếp đó, có một người “lạ” mặc thường phục đi xe máy đến, dùng điện thoại chụp mã “luồng xanh”, rồi tiếp tục chửi đưa dùi cui lên hăm dọa.



Sau khi công an phường An Bình đến nơi, nhóm này đã rời đi. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo anh C. nhóm người này có dấu hiệu say xỉn. Anh L. là người lấy hàng cũng xác nhận, khi tiếp xúc gần có khoảng 2 đến 3 người nồng nặng mùi rượu, bia.

Nhóm mặc đồ dân quân còn ép buộc anh C. và anh L. bỏ khẩu trang ra để chụp hình.

Anh L. cho biết: “Mình là F0 đã điều trị khỏi và hết thời gian cách ly tại nhà. Ở đây đồ ăn bán mắc quá với lại rất khó mua, nên đặt người nhà mua hộ rồi gửi từ quê lên”.

Lo sợ, anh C. đã gọi công an phường An Bình đến giải quyết.

Khi công an phường đến đã yêu cầu nhóm người mặc đồ dân quân giải tán và lập biên bản anh L. vì ra đường không đúng thời gian quy định và tạm giữ xe máy. Riêng anh C. được yêu cầu rời đi chỗ khác.