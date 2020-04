Bình Dương: Phát hiện 4 bộ xương người gần bờ sông Sài Gòn

Chiều 8-4, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP. Thuận An khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ về bốn bộ xương người được phát hiện gần bờ sông Sài Gòn.



Lực lượng công an thu giữ bốn bộ xương người. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày người dân tá hỏa phát hiện một phần thi thể trồi lên trên mặt đất tại khu vực bờ sông gần cầu Phú Long (phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An).

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường. Sau nhiều giờ khám nghiệm, bốn bộ xương người lộ ra.

Công an đang tiến hành lấy mẫu đưa đi xét nghiệm AND để điều tra nhân thân, lai lịch những bộ xương này.

Một nguồn tin cho biết các bộ xương này đã có cách đây nhiều năm. Rất có thể trong quá trình giải phóng mặt bằng để làm dự án, một số ngội mộ trong khu nghĩa địa tự phát còn sót lại...