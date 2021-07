Ngày 27-7, UBND phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, Bình Dương) cho biết, các cơ quan chúc năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị VTL và trình UBND thị xã Bến Cát ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng.



Dùng tài khoản facebook, chị L. đăng thông tin sai sự thật. Ảnh: CACC

Trước đó, lực lượng chức năng phường Mỹ Phước đứng chốt tại ngã tư đường TC4 giao với đường DB8 (khu phố 3, phường Mỹ Phước), để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thấy vậy, chị L. đã chụp ảnh lại và dùng tải khoản “Chị Linh” đăng hình ảnh lên facebook với nội dung “dạ ngay lúc này ở nhà em đã xuất hiện các bạn nhỏ đi xin tiền lì xì tết”.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản có tên “Chị Linh” là của chị VTL. Công an phường Mỹ Phước đã mời chị L. lên làm việc. Người này cũng đã nhận sai và cam kết không tái phạm.



Công an phường Mỹ Phước lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị L. Ảnh: CACC

Trước đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Bình Dương) và Đội An ninh Công an TP.Thuận An đã mời ông NTH lên làm việc vì chia sẻ các bài viết có những thông tin xuyên tạc, gây dư luận xấu về tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, ông H. cho biết lên mạng và thấy thông tin nên chia sẻ về chứ không biết đúng hay sai.

Ông H. đã gỡ toàn bộ bài viết sai sự thật và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản nhắc nhở ông H.