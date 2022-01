Rạng sáng 9-1, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Thuận An kiểm tra quán Karaoke Lập Xuân, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú.

Thời điểm kiểm tra, nhà hàng này đã tắt điện và khóa cửa. Tuy nhiên mọi hoạt động bên trong vẫn diễn ra bình thường.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết tại một phòng hát, lực lượng chức năng phát hiện 15 thanh niên nam nữ đang “bay, lắc” trong tiếng nhạc chát chúa. Tại hiện trường có một đĩa sứ trắng chứa tinh bột màu trắng, nghi là ma túy. Qua test nhanh, cả 15 người đều dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sở xử lý chủ quán karaoke và nhóm thanh niên này.