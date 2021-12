Ngày 14-12, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ nhóm thanh niên năm người để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

5 người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Châu Linh (20 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ), Nguyễn Văn Bạc (17 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu), Bùi Văn Hiền (17 tuổi, ngụ tại Bình Dương), Tô Thành Nhân (16 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) và Lâm Tuấn Vũ (16 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng).

Đây là nhóm thanh niên dùng dao búa đánh năm người khác bị thương nặng vào rạng sáng ngày 12-12.



Nhóm thanh thiếu niên cùng hung khí gây án. Ảnh: CACC

Cụ thể, tối ngày 11-12 nhóm thanh niên này tổ chức ăn nhậu tại một phòng trọ ở phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên). Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 12-12 khi đã nhậu hết khoảng vài két bia. Linh cùng một người bạn đi mua bia để tiếp tục nhậu.



Trên đường đi, hai người này xảy mâu thuẫn với hai thanh niên tên Tiền và Dương nên cả hai bên lao vào đánh nhau.

Sau đó, Linh cùng người bạn quay về phòng trọ rủ mọi người quay lại để trả thù. Khi quay lại địa điểm cũ cả nhóm phát hiện hai Tiền và Dương vẫn còn ở đó nên lao xuống dùng dao tấn công nhiều nhát vào người Dương. Riêng Tiền nhanh chân bỏ chạy nên không bị thương.

Cùng thời điểm trên, một nhóm bạn trên đường cùng Linh đi trả thù cũng bắt gặp một thanh niên tên Huy đang đứng ở đoạn đường này và tưởng nhầm là đối thủ nên cũng lao vào dùng hung khí đánh nạn nhân gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, khi cả nhóm đi về tiếp tục gặp ba thanh niên khác thì cả nhóm lại tiếp tục chặn xe lao vào đánh vô cớ khiến cả ba bị thương nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã mời Linh và Vũ lên làm việc. Tiếp đó, Bạc, Hiền và Nhân cũng đến công an đầu thú.

Riêng hai thanh niên tên Dũng và Hiếu cũng tham gia đánh các nạn nhân hiện không rõ tung tích, cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm.