Bình Dương: Thăng hàm cho Đại úy hi sinh khi bắt cát lậu

Ngày 12-8, Thiếu tướng Lê Tấn Tới-Thứ trưởng Bộ Công an cùng ông Trần Văn Nam, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương cùng đoàn lãnh đạo Bộ Công an đã đến thăm, chia buồn và động viên gia đình Đại úy Lê Thanh Hải- Phó Trưởng công an xã Thạnh Hội (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đã hi sinh khi tham gia bắt “cát tặc”.



Thiếu tướng Lê Tấn Tới cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương đến thăm chia buồn cũng gia đình Đại úy Lê Thanh Hải. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại lễ tang, thay mặt lãnh đạo Bộ công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của Đại úy Hải. Thứ trưởng Bộ Công an cũng động viên gia đình nén đau thương, sớm vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này.

“Sự hi sinh của Đại úy Hải là tấm gương dũng cảm vì nước quên thân vì dân phục vụ, đấu tranh với các loại tội phạm. Đây là sự mất mát hi sinh, không gì bù đắp được cho gia đình và ngành Công an. Sự hi sinh của Đại úy Hải là để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, bảo vệ Tổ Quốc”, Thiếu tướng Tới nói.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên- Giám đốc Công an tỉnh cũng cho biết đã có quyết định thăng hàm trước niên hạn cho đại úy Hải.



Lực lượng người nhái tiến hành trục vớt chiếc ghe hút cát lậu bị đánh chìm. Ảnh: LÊ ÁNH

Như PLO đã đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 10-8 Đại úy Hải cùng 3 dân quân thường trực dùng ghe đi tuần tra dọc tuyến sông Đồng Nai để phòng chống nạn bơm hút cát trái phép.

Đến khoảng 1 giờ ngày 11-8, khi đang mật phục thì tổ tuần tra phát hiện một nhóm người đang dùng ghe hút cát lậu tại khúc sông qua ấp Thạnh Hiệp (xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên) nên tiến hành vây bắt.

Thấy có dấu hiệu bỏ chạy, tổ tuần tra đã nổ súng chỉ thiên để cảnh báo nhưng nhóm người này không chấp hành mà nhấn chìm ghe hút cát lậu. Sau đó, những người này nhảy xuống sông tẩu thoát.

Lúc này, ghe hút cát bị nước nhấn chìm, kéo theo ghe của tổ tuần tra chìm theo. Ba dân quân thường trực bơi được vào bờ may mắn thoát chết. Riêng đại úy Hải bơi được một đoạn rồi chới với, bị dòng nước nhấn chìm.