Bình Dương: Thi thể người đàn ông đang phân hủy ở chung cư

Sau nhiều ngày không thấy ông Nguyễn Mạnh Q. (57 tuổi) xuất hiện như thường ngày tại chung cư An Bình (phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương), chiều tối ngày 13-3, bảo vệ đã lên tầng 19 nơi ông Q. ở để kiểm tra.



Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Sau nhiều lần gọi cửa không thấy ai trả lời, bảo vệ chung cư cố gắng nhìn vào trong thì phát hiện ông Q. nằm bất động dưới nền nhà, trong nhà bốc ra mùi hôi thối khó chịu.

Nhận được tin báo Công an thị xã Dĩ An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, ông Q. sống một mình tại đây đã nhiều năm nay.