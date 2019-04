Bình Dương: Triệt phá ổ tài xỉu thu giữ hơn 150 triệu đồng

Ngày 7-4, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá một ổ bạc tại một bãi đất trống thuộc khu phố 1B (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Trước đó, sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại một bãi đất trống thuộc khu phố 1B, có nhiều người tập trung lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền với số lượng lớn.

Chiều ngày 6-4, hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát hình sự tiến hành bao vây ổ bạc. Khi phát hiện lực lượng công an hàng chục con bạc tháo chạy thoát thân, nhưng đều bị khống chế, tóm gọn.



Tất cả đều được đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, cơ quan công an bắt giữ 21 con bạc, thu giữ trên chiếu bạc hơn 150 triệu đồng, 10 xe mô tô và nhiều tang vật dùng để đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an thị xã Thuận An tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.