Bình Dương: Xông vào tòa án khống chế bắt người

Ngày 27-8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để khởi tố nhóm bắt giữ người trái pháp luật tại trụ sở TAND TP Thuận An.



Nhóm người ngang nhiên xông vào trụ sở tòa án bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, chiều 20-8, khi ông Trịnh Văn Đảm đang đứng trong TAND TP Thuận An thì bị bốn người là Trịnh Vĩnh Toàn, Trần Ngọc Thi, Lê Hoàng Thể và Trần Ngọc Thảnh lao vào bắt giữ, đưa lên xe ô tô đậu sẵn ngoài cổng tòa án.

Bị bắt giữ, ông Đảm la hét kêu cứu nhưng nhóm người trên vẫn khống chế rồi khiêng ông Đảm ra ngoài.

Phát hiện vụ việc, Công an phường Lái Thiêu phối hợp với tổ tuần tra Công an TP Thuận An can thiệp và bắt giữ nhóm người này.

Tại cơ quan công an, Trịnh Vĩnh Toàn khai nhận, cha ruột của mình là ông Trịnh Việt Lào có xảy ra tranh chấp trong việc mua bán đất với ông Trịnh Văn Đảm.

Thời điểm trên, hai bên đang hòa giải tại TAND TP Thuận An nhưng lại xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, Toàn rủ thêm Thi, Thảnh và Thể đến tòa án để bắt giữ ông Đảm nhằm khống chế để giải quyết tranh chấp cho gia đình.