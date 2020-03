Bình Phước: Khởi tố 16 bị can nhóm trộm 'dọn sạch nhà dân'

Ngày 14-3, Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời công an cũng khởi tố 16 bị can liên quan đến vụ án.



Năm thành viên trong băng trộm dọn sạch nhà bị bắt. Ảnh: KD

Theo điều tra ban đầu, băng nhóm này có hàng chục thành viên. Nhóm này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Mỗi lần đi trộm, nhóm sẽ đi từ hai đến bốn người. Khi thấy nhà dân không ai trông coi thì cả nhóm cắt khóa đột nhập và lấy tất cả những gì có thể bán được, rồi đem tiền chơi game bắn cá thâu đêm suốt sáng.

Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng đã nhận nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị trộm sạch tài sản trong nhà.

Sau nhiều ngày theo dõi mật phục, ngày 3-3, các trinh sát Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài đã bắt giữ được năm người gồm Nguyễn Văn Tấn; Đặng Thanh Tuấn; Nguyễn Quốc Hội; Phan Thanh Vẫn; Nguyễn Thanh Tuấn (cùng ngụ Bình Phước).

Các thành viên của băng trộm này tiếp tục lần lượt bị bắt sau đó.

Hiện Công an TP Đồng Xoài vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đồng thời, thông báo đến người dân, ai từng bị băng nhóm này đột nhập trộm tài sản thì trình báo cơ quan công an để phối hợp giải quyết.