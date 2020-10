Bình Tân phát hiện 222 người tàng trữ, sử dụng ma túy

Công an quận Bình Tân, TP.HCM, vừa cho biết tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn quận đang diễn biến ngày càng phức tạp. Tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật.



Công an quận Bình Tân kiểm tra quán B-CLUB vào tháng 6-2020. Ảnh: CA

Cụ thể, qua tám tháng đầu năm 2020, công an phát hiện 77 vụ vi phạm về ma túy với 222 người vi phạm (tăng 12 vụ so với cùng kỳ). Trong đó có vụ đến bảy người tàng trữ, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, có hai vụ với 34 người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra công an đã thu nhiều loại ma túy như heroin, ma túy tổng hợp, ketamine... Công an cũng thu giữ các súng kim loại, súng CZ75, băng đạn, viên đạn, dao tự chế….

Thông qua kiểm tra thường xuyên tại các nhà hàng, quán bar, karaoke, công an quận Bình Tân còn phát hiện nhiều người dương tính với ma túy, và đã áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.

Chẳng hạn tháng 6-2020, các đội nghiệp vụ công an quận đã kiểm tra hành chính quán B-CLUB. Tại bàn số 22, công an bắt quả tang Khưu Chí Cường (25 tuổi, ngụ quận 5) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; qua test 204 người tại quán công an còn phát hiện 56 người dương tính với ma túy.

Công an quận Bình Tân cũng chưa hề quên vụ của Trương Tín (29 tuổi) do ngáo đá nên đã giết ba người trong nhà là bà ngoại, mẹ và dì ruột tại đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông vào giữa năm 2019, gây rúng động dư luận.



Công an quận Bình Tân phát hiện nhóm người dương tính với ma túy vào đợt kiểm tra tháng 10-2020. Ảnh: CA

Theo Công an quận Bình Tân, hậu quả đáng sợ nhất của ma túy là gây ảo giác (ngáo đá), khiến người nghiện có thể leo trụ điện, nóc nhà rồi nhảy từ trên cao xuống. Thậm chí là dùng dao đâm, chém người xung quanh gây ra những vụ án mạng đáng tiếc.

Việc sử dụng ma túy còn dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật khác như dùng kim tiêm xin đểu, trộm cắp tài sản, cướp giật… Người nghiện sẽ rơi vào con đường tù tội, hạnh phúc gia đình cũng tan vỡ.

Do vậy, Công an khuyến cáo người dân nên quản lý chặt chẽ con em trong gia đình, nhất là người trong độ tuổi thanh thiếu niên. Nhắc nhở con em hạn chế giao tiếp với những người có sử dụng ma túy, để tránh bị lôi kéo đến các quán bar, vũ trường, địa điểm kín để dùng ma túy. Khi phát hiện con em có biểu hiện dùng ma túy thì nên báo ngay cho công an địa phương để giải quyết.

Đối với những trường hợp ngáo đá thì người dân nên tránh xa, đề phòng người này ảo giác rồi thực hiện các hành vi đâm, chém gây thương tích. Đồng thời báo ngay cho công an gần nhất để xử lý.

Bình Tân: Đồng loạt kiểm tra các điểm kinh doanh 'nhạy cảm' Từ ngày 10 đến 13-10, Công an quận Bình Tân đã đồng loạt ập vào kiểm tra 11 khách sạn, karaoke, nhà trọ và một phòng thu âm trên địa bàn quận. Qua đó, đã sàng lọc, phát hiện 56 người dương tính với ma túy. Công an cũng lập biên bản với nhiều vi phạm tại các điểm kinh doanh này như: Hoạt động kinh doanh quá giờ quy định, kinh doanh karaoke không có giấy phép, hoạt động kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự…