Ngày 15-12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tổ chức lễ xuất quân trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.



Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh nhấn mạnh, thời điểm cuối năm các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, tác động từ những diễn biến khó lường của dịch COVID-19 khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp.



Lễ xuất quân thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm tại trụ sở Công an quận Bình Thạnh.

Thượng tá Đạt kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an quận Bình Thạnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công trấn áp tội phạm, đoàn kết, đồng lòng vượt khó khăn. Bên cạnh đó đề cao cảnh giác, mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, lập được nhiều thành tích trong đợt cao điểm.

Sau buổi lễ, lực lượng tuần tra kiểm soát với mục tiêu chính là trấn áp tội phạm, xử lý hình sự và một số hành vi vi phạm hành chính (Tổ 363) đã tổ chức tuần tra, trấn áp, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên địa bàn quận.

Ghi nhận của phóng viên trong buổi trưa (15-12), hàng loạt người đi xe máy có biểu hiện khả nghi đã bị tổ công tác phát hiện, mời vào làm việc.

Ông V.T.H.B. (36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy chạy trên đường Bạch Đằng. Khi đến đoạn qua phường 2, quận Bình Thạnh, tổ công tác đã phát hiện, áp sát, tiến hành kiểm tra hành chính. Tại đây, ông B. không xuất trình được bằng lái xe, giấy tờ xe… nên tổ công tác đã đưa người này về trụ sở và bàn giao cho Công an phường 2 làm việc.



Nhiều trường hợp vi phạm bị lực lượng công an xử lý trong ngày đầu ra quân. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trên đường Nơ Trang Long, một thanh niên không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác đã dừng xe kiểm tra hành chính và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 250 nghìn đồng.

Đáng chú ý, khi tổ công tác đến gần khu vực cầu Hoàng Hoa Thám thì phát hiện hai thanh niên khả nghi nên đã âm thầm đeo bám. Đến chân cầu Thị Nghè, quận Bình Thạnh, tổ công tác đã áp sát, ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Phát hiện các trinh sát, hai thanh niên liền rút bình xịt hơi cay manh động tấn công tổ công tác, sau đó tông ngã 2 xe máy của người dân, tăng ga bỏ chạy ngược chiều để tẩu thoát.



Cảnh sát kiểm tra hành chính một thanh niên có biểu hiện nghi vấn trên đường Nơ Trang Long vào trưa 15-12. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tương tự, khi phát hiện hai người mặc áo Grabbike chạy rảo quanh khu vực bến xe Miền Đông nhiều khả nghi nên tổ công tác áp sát và truy đuổi, kiểm tra.

Tại công an phường 26, cả hai khai tên L.N.H. (49 tuổi) và T.C.N. (44 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức). Cả hai đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan nên công an đã bàn giao cho Công an phường 26 tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngoài ra, nhiều trường hợp vi phạm khác cũng bị công an đưa về trụ sở công an các phường để tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.