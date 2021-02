Ngày 3-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra bị can đối với Nguyễn Quang Bình (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Diamond Land, địa chỉ số 110-112 Lê Trọng Tấn, phường Xuân An, TP Phan Thiết) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Quang Bình. Ảnh: PN

Theo Công an Bình Thuận, Nguyễn Quang Bình quê xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã tự ý phân lô, bán nền trên diện tích đất chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong thời gian làm các dự án “ma”, Bình đã lừa đảo của nhiều người theo hình thức một lô đất bán nhiều lần để chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng nhiều tỉ đồng.

Sau khi đọc lệnh bắt tạm giam, Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc của Bình tại trụ sở Công ty TNHH Địa ốc Diamond Land và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.