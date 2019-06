Bộ Công an bắt giam cựu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa

Sáng 14-6, nguồn tin của PLO xác nhận cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Quốc Trâm (51 tuổi, cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa, hiện là Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh).



Ông Nguyễn Quốc Trâm khi còn giữ chức giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa. Ảnh: Website Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

Cũng theo nguồn tin trên, ông Nguyễn Quốc Trâm bị khởi tố bị can về tội giả mạo trong công tác. Sai phạm của ông Trâm xảy ra trong thời gian ông này công tác tại Sở Ngoại vụ.



Nguồn tin trên cho biết thêm, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trâm được cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt, thực hiện vào chiều tối 13-6. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Trâm tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa và chỗ ở của ông này tại nhà riêng.

Được biết, tháng 8-2017, ông Nguyễn Quốc Trâm bị cho thôi giữ chức giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, điều chuyển đến làm phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh này. Một trong những nguyên nhân khiến ông Trâm bị cho thôi chức giám đốc Sở Ngoại vụ là cơ quan này bị xếp hạng trung bình về cải cách hành chính ba năm liên tiếp. Thời điểm đó, đã xuất hiện thông tin về các vụ “bê bối” liên quan đến một số vấn đề trong nội bộ Sở Ngoại vụ do ông Trâm làm giám đốc sở.