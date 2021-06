Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2).



Bị can Nguyễn Đại Dương. Ảnh: CACC

Theo đó, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bốn bị can về tội danh nêu trên.

Những người này gồm: Nguyễn Đại Dương (từng là giám đốc của vũ trường New Century ở Hà Nội, liên quan trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại vũ trường này); Nguyễn Quốc Hùng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc); Phạm Hữu Hiền (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam) và Hồ Hoàng Nam (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam).

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, CQĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Hiện CQĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Được biết, vụ án này do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố, sau đó chuyển hồ sơ tới CQĐT Bộ Công an thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tới nay, CQĐT đã khởi tố hàng chục bị can liên quan, trong đó có ba cán bộ thuế (nguyên cục trưởng, cục phó và phó phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương) và hàng loạt lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty 3-2.

Các bị can đều bị khởi tố cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.