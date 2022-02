Sáng 9-2, Cục CSGT Bộ Công an cho biết lãnh đạo bộ này vừa có chỉ đạo nóng liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến sáu người chết, xảy ra tại địa bàn tỉnh Gia Lai.



Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cục CSGT cử đoàn công tác do một Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn, phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, giải quyết vụ tai nạn, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tại đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông thuộc địa phận làng Bokrei, xã Đak sơmei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe tải mang BKS 81C-111.25 chở củ mì (sắn) lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông đi Đak Sowmei thì bất ngờ lao xuống vực.

Hậu quả vụ tai nạn làm chết sáu người (trong đó có lái xe), những người còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã đưa phương tiện đến khu vực bị tai nạn để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân gặp nạn.

Ông Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các lãnh đạo Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GTVT, UBND huyện Đak Đoa đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc.