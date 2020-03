Bộ Công an khen thưởng công an Đồng Nai bắt kẻ ôm vũ khí

Công an tỉnh Đồng Nai vừa công bố Thư khen của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và quyết định khen thưởng cho Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Tân Phú và Công an xã Phú Điền (huyện Tân Phú) vì có thành tích nhanh chóng tổ chức vây bắt Trần Duy Chinh (49 tuổi).



Nghi can Trần Duy Chinh. Ảnh: Công an cung cấp

Trần Duy Chinh là nghi can sử dụng súng và lựu đạn đe dọa lực lượng Công an quận 10, TP.HCM khi bị kiểm tra hành chính vào ngày 30-1.

Khi bị truy đuổi trên địa bàn Đồng Nai, Chinh đã dùng súng bắn trả cảnh sát nhằm trốn thoát. Tuy nhiên lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ Chinh và thu một súng K54, 29 viên đạn và một quả lựu đạn.

Trong thư Thượng tướng Lê Quý Vương có đoạn viết: “…Việc nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tổ chức vây bắt đối tượng Trần Duy Chinh thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự…”.

Bên cạnh đó Thứ trưởng Bộ công an cũng yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật. Đồng thời tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, lập thêm nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong công tác và chiến đấu.