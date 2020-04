Bộ Công an khen thưởng vụ bắt kẻ sát hại thiếu nữ ở Đồng Nai

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen, kèm quyết định thưởng nóng cho 7 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra và làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại khu phố 8A (phường Long Bình, TP Biên Hòa) do Đậu Đức Mười (30 tuổi, quê Nghệ An) gây ra.

Các đơn vị được khen thưởng gồm: Phòng 06 thuộc C02 - Bộ Công an, Phòng 6 thuộc C09 - Bộ Công an, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắc; Phòng CSHS tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đắk Minl (Đắk Nông).

Trong thư khen, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản đã thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an tỉnh Đồng Nai với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ và Công an các địa phương, làm rõ những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự...



Đậu Đức Mười, kẻ sát hại thiếu nữ cướp tài sản sa lưới.

Bên cạnh biểu dương thành tích của các đơn vị, Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật.

Như PLO đưa tin, ngày 25-3, sau khi chấp hành xong án phạt tù thì Mười thuê phòng trọ tại phường Long Bình (TP Biên Hòa). Ngày ngủ, đêm đến Mười đột nhập vào các nhà dân để trộm cắp tài sản.

Rạng sáng ngày 9-4, Mười đột nhập vào phòng trọ của thiếu nữ PBM (16 tuổi, quê Thừa Thiên- Huế) để trộm cắp tài sản. Khi đột nhập vào phòng thì bị em M phát hiện nên Mười dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào người nạn nhân sau đó cướp điện thoại hiệu OPPO rồi tẩu thoát. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Mười đã bỏ trốn lên Tây Nguyên, qua các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk với mục đích tìm cách bỏ trốn sang Campuchia. Do thấy lực lượng chức năng đã chốt chặn, kiểm soát việc đi lại ở khu vực biên giới trong thời gian chống dịch COVID-19 nên Mười lại quay về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để trốn.

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ em gái chưa đủ 16 tuổi gây hoang mang dư luận, vì vậy Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp, chỉ đạo công tác điều tra.

Sau gần 5 ngày điều tra, xác minh đến ngày 14-4, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan bắt giữ được Mười.