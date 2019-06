Bộ công an phối hợp Campuchia mở đợt trấn áp tội phạm

Ngày 13-6 tại Tây Ninh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Hội nghị có sự tham dự của gần 200 đại biểu thuộc lực lượng phòng, chống ma túy của Việt Nam và Campuchia.



Theo thông tin từ hội nghị, nhiều người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc sang Việt Nam hoạt động tội phạm ma túy dưới vỏ bọc tinh vi

Thông tin tại Hội nghị, trong những năm gần đây trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, đánh bạc và tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và đang có xu hướng gia tăng.

Các đối tượng ở trong nước tìm cách móc nối với các đối tượng người nước ngoài sống tại Campuchia hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia.

Những tội phạm này triệt để lợi dụng sự đi lại, thông thương thuận lợi giữa hai nước cũng như những khó khăn, sơ hở trong công tác kiểm tra, kiểm soát để hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý từ khu vực “Tam giác vàng”, Thái Lan qua Campuchia, Lào sang Việt Nam rồi đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các đối tượng bị truy nã tìm cách sang Campuchia lẩn trốn và móc nối hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Thời gian qua, xuất hiện xu hướng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp dạng “đá” qua tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia về Việt Nam, sau đó được dập thành viên nén, tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, một số tỉnh phía Bắc và tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ.



Một vụ bắt ma túy số lượng lớn tại TP.HCM

Đáng lưu ý, thời gian gần đây nhiều người nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc, Đài Loan - Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích ngụy trang là du lịch, thăm thân, đầu tư kinh doanh… móc nối với các đối tượng trong nước để thành lập các doanh nghiệp, công ty “bình phong” song thực chất là để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy làm phức tạp thêm tình hình ma túy toàn tuyến.

Đặc biệt là tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua khu vực biên giới thuộc 3 tỉnh Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Việt Nam và 05 tỉnh Kampong Cham, Svay Rieng, Prey Veng, Takéo, Kampot của Campuchia.

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 13 nghìn vụ, gần 21 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 6 tấn ma túy các loại.

6 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng đã tăng cường tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, kết quả đã triệt phá được một số đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy rất lớn.



Đường dây ma túy khủng liên quan tới người nước ngoài bị bắt tại TP.HCM

Tại Hội nghị, đại biểu hai nước cùng nhau trao đổi, đánh giá những vấn đề về tình hình, kết quả, những tồn tại, khó khăn trong quá trình hợp tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy giữa hai nước.

Hai bên cũng thảo luận thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, trong đó có vấn đề phối hợp điều tra các vụ án ma túy qua biên giới, tiến hành điều tra, xác minh, bóc gỡ các đường dây ma túy, bắt giữ các đối tượng tội phạm và đối tượng truy nã về ma túy.

Cạnh đó, tiến hành kiểm soát công khai các khu vực trọng điểm về ma túy, như các tuyến đường bộ, đường thủy, sân bay, bến cảng thuộc địa bàn biên giới nhằm phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy. Đồng thời tăng cường công tác quản lý trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh biên giới hai nước, nâng cao nhận thức của nhân dân vùng biên giới về tác hại của ma túy, động viên nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng, chống ma túy.

Trước mắt, Đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia sẽ diễn ra từ ngày 15-6 đến 15-9.

Để thực hiện thắng lợi Đợt cao điểm, Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan, Công an 5 tỉnh của Campuchia là Kampong Cham, Svay Rieng, Prey Veng, Takéo và Kampot tiếp giáp với 3 tỉnh của Việt Nam là Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Campuchia - Việt Nam.

Việc này để kịp thời phát hiện tội phạm ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng, phối hợp tiến hành giải quyết các “tin nóng” về ma túy trong thời gian cao điểm bảo đảm kịp thời, có hiệu quả.

Cùng với đó, tăng cường rà soát, xác minh, truy bắt các đối tượng phạm tội về ma túy đang bị truy đang lẩn trốn ở mỗi nước vẫn tiếp tục hoạt động, móc nối, hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống ma túy.