Bộ GTVT yêu cầu ngăn chặn pháo lậu Trung Quốc, Lào, Campuchia

Bắt giữ 157 người vận chuyển pháo nổ Theo Bộ Công an, từ tháng 2-2019 đến nay, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 117 vụ, 157 người, thu trên 25 tấn pháo và hơn 1.000 quả pháo. “Hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép chủ yếu diễn ra ở các tỉnh biên giới phía bắc giáp Trung Quốc, Bắc Trung bộ giáp Lào và Tây Nguyên. Nguồn pháo được xác định là sản xuất tại Trung Quốc, Thái Lan…” -Bộ Công an thông tin. Trong các ngày 29 và 30 tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương huy động tối đa lực lượng xuống địa bàn cơ sở để tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm soát và lập chốt, kiên quyết ngăn chặn hành vi đốt pháo trái phép…