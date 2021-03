Bỏ thuốc ngủ vào nước uống rồi cướp vàng trên xe khách

Ngày 5-3, Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa (60 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội cướp tài sản.



Nguyễn Hòa sau khi bị bắt. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra của Công an TP Tuy Hòa, Nguyễn Hòa nghiền nhỏ bốn viên thuốc hiệu Decolgen bỏ vào các lon nước. Ông này đến bến xe Miền Đông (TP.HCM) tìm những hành khách có tài sản trên người, tìm cách tiếp cận, mời những người này uống nước để chiếm đoạt tài sản.



Chiều 26-8-2020, Hòa thấy ông Phạm Văn Nhi (51 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đeo nhiều trang sức trên người đến mua vé tại phòng vé của hãng xe Sao để về Phú Yên.

Hòa cũng đến mua vé để nằm cạnh giường mà ông Nhi vừa mua. Trong lúc chờ xe, Hòa tiếp cận, làm quen với ông Nhi. Đến tối cùng ngày, khi xe dừng cho khách ăn cơm ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), Hòa mở sẵn một lon nước yến có bỏ thuốc Decolgen mời ông Nhi uống. Tuy nhiên, ông Nhi từ chối. Sau khi xe tiếp tục hành trình, Hòa kiên trì mời ông Nhi uống nước. Sau đó, ông Nhi đã uống lon nước yến có pha thuốc Decolgen.

Khoảng 30 phút sau, khi thấy ông Nhi đã ngủ say, Hòa lấy một sợi dây chuyền vàng 18K có trọng lượng 18 chỉ, một vòng đeo tay bằng vàng 18K có trọng lượng 12 chỉ có tổng giá trị của ông Nhi rồi nhanh chóng xuống xe.

Đến sáng hôm sau, khi xe về đến TP Tuy Hòa, nhân viên nhà xe phát hiện ông Nhi bị nôn mửa, té ngã khi bước xuống xe. Sau đó, ông Nhi được đưa đến cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên. Sau khi tỉnh lại, ông Nhi phát hiện mất tài sản nên báo Công an TP Tuy Hòa.