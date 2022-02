Ngày 9-2, nguồn tin từ Cà Mau cho hay, công an địa phương đã đến hiện trường, lập biên bản, tiếp nhận tin báo đám cháy lạ trong đống củi nhà bà Phan Hồng Thanh. Bà Thanh ngụ ở số 99A, đường Trương Phùng Xuân, thuộc khóm 5, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.



Camera quay lại hành động lạ của ông hàng xóm trước khi đám cháy xuất hiện. Ảnh cắt từ camera của bà Thanh.

Đống củi bị cháy của bà nằm cập vách nhà bà, hướng trên gió. Nếu đám cháy không được phát hiện, dập tắt sớm nguy cơ nhà bà và nhiều hộ dưới hướng gió sẽ bị cháy lan.

Bà Phan Hồng Thanh cho biết, khoảng 16 giờ chiều 8-2-2022, một người bán hàng trên sông Cà Mau hô to lửa cháy trong đống củi. Người nhà của bà Thanh chạy ra xem thì phát hiện đám cháy mới vừa phát ra nên xối nước dập tắt ngay.

Tuy nhiên, sau khi xem lại camera an ninh gia đình, bà Thanh phát hiện ông L., người hàng xóm vừa mếch lòng hôm 29 tết đã có hành động khả nghi ngay tại vị trí ngọn lửa bốc cháy. Bà Thanh đã báo bổ sung cho Công an phường 8, TP. Cà Mau về những hình ảnh khả nghi này và đã được Công an tiếp nhận toàn bộ thông tin.



Bà Thanh hoang mang trước đám cháy lạ trong đống củi nhà mình. Ảnh: TRẦN VŨ.

Theo hình ảnh cắt ra từ camera nhà bà Thanh, lúc 11 giờ 29 phút sáng 8-2-2022, một người đàn ông đi đến đống củi nhà bà Thanh, đúng vị trí sau đó bốc cháy, rồi ngồi xuống khuất sau đống củi khoảng 12 giây. Sau đó ông này đứng lên và rời đi.

Từ hình ảnh này, cộng với việc ông này mếch lòng với bà Thanh trong hơn tuần qua, bà Thanh tố giác ông L. là người đã gây ra đám cháy, nhằm nhầm để cháy lan sang nhà bà mà trả thù riêng.



Vị trí đám cháy xuất hiện. Ảnh: TRẦN VŨ.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên PLO, ông L. xác định người trong clip do bà Thanh cung cấp là mình. Tuy nhiên, ông L. phủ nhận toàn bộ nghi vấn của bà Thanh. Ông nói: “Tôi thực sự có mếch lòng với bà Thanh, nhưng tôi khẳng định không bao giờ làm chuyện đó. Đó là một việc tàn bạo, bởi nếu đốt đống củi, đâu chỉ cháy nhà bà Thanh mà cháy cả khu vực lân cận, thậm chí cháy cả nhà tôi”.

Về hình ảnh ông L. đi đến vị trí bị cháy rồi ngồi xuống khoảng 12 giây, ông L. lý giải là đến đó để xem việc bơm nước dưới ghe của mình có bình thường không. Ông cho rằng ông có khòm người xuống xem dưới ghe, chứ không đến chỗ vị trí phát hoả. “Tôi cũng không thể có cách nào đó đốt đống củi trong 12 giây mà đặt biệt là đốt rồi sau 4 tiếng rưởi mới phát hoả. Tôi cũng mong cơ quan Công an làm ra sự thật để tôi không mang tiếng oan”- ông L. nói với phóng viên PLO.

Trong khi đó, bà Thanh khẳng định: “Nhà tôi đã xem toàn bộ quá trình từ lúc ông L. đến điểm phát cháy đến khi nhà tôi phát hiện cháy, trong khoảng gần 5 giờ đồng hồ không còn người nào khác đến vị trí đó. Còn cách đốt để nó chỉ phát cháy sau nhiều tiếng đồng hồ thì không phải khó lý giải. Có thể bằng cách đặt một ít lửa ở chổ củi khô dể cháy. Gió thổi nó sẽ ngún từ từ và bốc cháy sau một thời gian”.

Hiện Công an phường 8, TP. Cà Mau đã tiếp nhận tin báo của bà Thanh, lập biên bản sự việc và đang giải quyết theo trình tự quy định của pháp luật.

Cà Mau: 90,7% học sinh đến lớp ngày đầu tiên học trực tiếp (PLO)- Có 149/150 trường cấp 2 và cấp 3 ở Cà Mau đã dạy học trực tiếp, trên 90% học sinh đã đến lớp.