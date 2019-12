Cà Mau: Kiểm tra độ an toàn cho trụ sở mới vì gần cây xăng

Ngày 18-12, Chủ tịch tỉnh Cà Mau - ông Nguyễn Tiến Hải đã ký công văn hỏa tốc chỉ đạo cơ quan hữu quan phải có biện pháp bảo vệ an toàn cho trụ sở đang xây dựng của UBND tỉnh trước mối nguy hiểm có thể đến từ một cây xăng gần đó.



Trụ sở mới của UBND tỉnh Cà Mau hơn 400 tỉ đồng đang hoàn tất. Ảnh: Trần Vũ

Công văn nêu rõ: Trong hồ sơ thiết kế công trình trụ sở UBND tỉnh Cà Mau chưa đề cập đến cửa hàng xăng dầu Tân Hải, đã có từ trước. Xét thấy hoạt động của cửa hàng xăng dầu này có sự ảnh hưởng đến độ an toàn của tòa nhà trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Từ đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh phối hợp kiểm tra mức độ an toàn, khả năng ảnh hưởng đến tòa nhà trụ sở UBND tỉnh. Các đơn vị này phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày20-12-2019 về mức độ ảnh hưởng và các giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy cho công trình.

Trụ sở UBND tỉnh Cà Mau có vốn đầu tư hơn 400 tỉ đồng, sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12-2019. Cửa hàng xăng dầu Tân Hải trước đây là cây xăng của Tỉnh ủy Minh Hải.