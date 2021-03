Cả nhà 4 người bị khởi tố vì đánh công an

Công an TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) mới đây ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can đối với bốn người trong một gia đình về tội chống người thi hành công vụ.



Trước đó, giữa tháng 1-2021, Công an phường Yên Thịnh (TP Yên Bái) nhận được quyết định truy nã của Công an huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đối với Nguyễn Đắc Thành (40 tuổi) về tội đánh bạc.

Hôm 14-2, Công an phường Yên Thịnh xác định Nguyễn Đắc Thành đang có mặt tại gia đình cha đẻ (địa chỉ tại phường Yên Thịnh) nên đã đến thông báo quyết định truy nã và vận động đầu thú.

Tuy nhiên, Thành không chấp hành mà bỏ chạy. Đồng thời, bốn người Lưu Thị Thu Hồng (mẹ đẻ Thành), Nguyễn Đắc Công, Nguyễn Đắc Lực (hai em trai Thành) và Nguyễn Minh Hiếu (con trai Thành) đã sử dụng chân tay, hung khí tấn công lực lượng công an, gây thương tích cho ba cán bộ chiến sỹ.

Không chỉ tấn công, nhóm này còn dùng điện thoại livestream trên các trang mạng xã hội, vu khống lực lượng công an bắt giữ người vô cớ.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Đắc Thành. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng khởi tố bốn người trong gia đình Thành như đã nêu.