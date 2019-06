Cả nhà tử vong khi đi khám bệnh

Lấn làn gây tai nạn Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Trung điều khiển ô tô đầu kéo lấn làn. Các nạn nhân bị tử vong ngoài tài xế Diệp thì có vợ chồng anh Trần Ngọc Hải, chị Nguyễn Ngọc Thúy, con là Trần Ngọc Hải My (chín tuổi), bà Nguyễn Thị Trợ (89 tuổi, mẹ vợ của anh Hải). Cả gia đình cùng ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh.