Cãi nhau trên cầu, người vợ bất ngờ nhảy sông Lèn tự tử

Sáng nay (17-4) trên địa bàn thị trấn Hà Trung, Hà Trung (Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ nhảy cầu tự vẫn.



Sông Đò Lèn nơi người phụ nữ gieo mình tự vẫn. Ảnh: Đ. TRUNG

Những người dân chứng kiến cho biết, trước đó, hai vợ chồng trẻ cùng con gái đèo nhau trên xe máy đến cầu Đò Lèn thì dừng lại. Tại đây hai vợ chồng trẻ to tiếng cãi vã, giằng co lẫn nhau. Sau đó người vợ bất ngờ trèo lên lan can rồi gieo mình xuống sông Đò Lèn tự vẫn.

Một người dân tên Mai (56 tuổi) chứng kiến tận mắt sự việc kể lại: “Khi đó tôi đi chợ Lèn về đến cầu thì thấy hai vợ chồng trẻ cùng đứa con nhỏ khoảng hơn 1 tuổi đang cãi vã nhưng không dám đến can ngăn. Sau đó bất ngờ cô vợ trèo lên lan can cầu rồi nhảy xuống".



Bà Mai (56 tuổi) chứng kiến và kể lại sự việc trong tiếc nuối. Ảnh: Đ. TRUNG

Người chồng khi đó chỉ biết đứng la lên “cứu vợ tôi với”. Vài phút sau, người chồng tìm đường xuống mép sông cứu vợ nhưng do lòng sông sâu, rộng, xoáy nước sông nhanh chóng trở lại bình thường, vì thế rất khó phát hiện nạn nhân.

Trao đổi với PLO, ông Cù Văn Hân Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nhảy cầu tự vẫn. Theo đó hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Mạnh (21 tuổi) chở con gái khoảng 1 tuổi đến cầu đò Lèn thì xảy ra mâu thuẫn. Tại đây người vợ (quê Hà Phú, Hà Trung, Thanh Hóa) đã bất ngờ nhảy cầu tự vẫn, hiện chưa xác định được danh tính.



Hiện trường nơi xảy ra vụ nhảy cầu thương tâm. Ảnh: Đ. TRUNG

Theo ông Hân, ngay sau khi sự việc xảy ra các cơ quan chức năng liên quan của thị trấn đã được huy động, cùng với đó là lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên đến khoảng 10g sáng nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nhanh nhất.