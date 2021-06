Ngày 9-6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Tú (33 tuổi, trú trên địa bàn) để điều tra hành vi cướp tài sản.



Hôm 4-6, công an nhận được đơn trình báo của chị NTH. (20 tuổi, nhân viên cửa hàng quần áo trên phố Nguyễn Ngọc Doãn) về việc bị một nam thanh niên cầm dao xông vào cửa hàng, đe doạ cướp 1 chiếc điện thoại Samsung J7, 2 chiếc áo, 1 chiếc chân váy, cùng 840.000 đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an phường Quang Trung khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 17 giờ cùng ngày, Công an quận Đống Đa bắt giữ Phạm Ngọc Tú. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi lấy được tài sản, Tú đến nhà bạn gái tặng 2 chiếc áo, 1 chân váy và nhờ giữ hộ chiếc điện thoại vừa lấy được.