Camera ghi cảnh trộm lấy điện thoại khi gia đình đang xem tivi

Chị Nguyễn Thị Ngọc Vân ở đường Đồng Nai, phường Phước Hải, TP.Nha Trang cho biết: Sáng 21-6, sau khi tìm không thấy điện thoại, gia đình xem lại camera an ninh thì phát hiện kẻ gian vào trộm vào tối hôm trước.

Clip ghi lcảnh kẻ trộm vào nhà lấy điện thoại trong khi người nhà đang xem tivi mà không biết gì. Ảnh: Gia đình cung cấp

Cũng theo chị Vân, lúc chưa đi ngủ nên gia đình không khóa cổng nên kẻ gian đã lẻn vào.

Theo Thượng tá Trần Đình Hải, Phó Công an TP. Nha Trang, thời gian gần đây, tình hình trộm cắp trên địa bàn thành phố có dấu hiệu gia tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do người dân mất cảnh giác trong việc trông coi tài sản của chính mình.

Vì thế mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản, đồng thời tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.



Trao biển, móc khóa an ninh cho 27 đại diện công an xã, phường trong toàn thành phố.

Được biết, công an TP.Nha Trang vừa tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên toàn địa bàn gồm 27 xã, phường của thành phố. Tại đây, lực lượng công an với sự đồng hành của Công ty CP – FPT, đã trao 500 biển báo phòng ngừa tội phạm, 16.200 móc khóa an ninh cho các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn phố biển Nha Trang.