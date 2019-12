Cán bộ Bệnh viện Tâm thần ở Biên Hòa tham gia đánh bạc

Ngày 30-12, Công an phường Tân Tiến (TP Biên Hòa, Đồng Nai) lập hồ sơ để bàn giao 4 người cùng tang vật liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên công an TP Biên Hòa để tiếp tục xử lý.



Nghi can Hương, nữ chủ nhà tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau tại nhà. Ảnh: VH.

Những người bị tạm giữ hình sự gồm Nguyễn Thị Ngọc Hương (57 tuổi), Ngô Văn Viết (52 tuổi), Nguyễn Thành Đông (53 tuổi), Đào Nguyên Bính (53 tuổi, đều ngụ TP Biên Hòa). Trong đó, Bính công tác tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (đóng địa bàn TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, qua thời gian theo dõi vào chiều cùng ngày công an phường Tân Tiến đã trèo thang để đột kích vào một căn nhà ở khu phố 6 do Hương làm chủ. Tại đây lực lượng công an phát hiện một nhóm đánh bài ăn tiền. Trên sòng bài này, công an thu giữ số tiền hơn 9,1 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, chiếu bạc này do Hương đứng ra lập và rủ người đến để sát phạt nhau, mỗi lần đánh ăn thua với số tiền từ 50 đến 250 ngàn đồng. Hương từng bị phạt 2 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.