Ngày 21-6, Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Trần Văn Được (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 8-6, Phạm Văn Lập (38 tuổi) gọi điện thoại nhờ Được canh coi đường để Lập chở 250 bao thuốc lá ngoại giao cho khách hàng.



Bị can Trần Văn Được. Ảnh: QM

Trên đường đi, lực lượng chống buôn lậu trên tuyến biên giới tuần tra phát hiện Lập có biểu hiện nghi vấn nên đuổi theo.

Lúc này, Được liền điều khiển xe máy chạy theo vượt qua mặt xe của lực lượng chức năng, rồi cho xe chạy chậm lại chặn phía trước nhằm cản trở để cho Lập chạy thoát. Khi đến đoạn đường vắng, Được cũng tăng ga bỏ chạy.

Qua xác minh, công an đã mời Được lên làm việc và bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.