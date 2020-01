Cần Thơ: Bắt nhóm cho vay lãi 150%/tháng ngày giáp tết

Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết nơi đây vừa khởi tố và bắt tạm giam bị can Đặng Nam Anh và Bùi Văn Điệp để tiếp tục điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố, bắt tạm giam Đàm Văn Hải về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc.

Đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Anh về tội đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, gia đình anh PTD có cho Công ty cổ phần cao su Sài Gòn – Kim Đan thuê nhà tại địa chỉ số 136B đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ để kinh doanh. Vào khoảng 07 giờ 50 ngày 05-01, anh Dương Nhật Quang (nhân viên công ty Kim Đan) đến công ty làm việc thì phát hiện cửa chính và bảng hiệu bị dính nhiều chất bẩn màu đỏ. Vụ việc được trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng phân công lực lượng đến hiện trường để xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả trích xuất camera tại công ty cho thấy vào 11 giờ 50 ngày 04-01, Nam Anh và Hải điều khiển xe SH màu trắng đến đậu trước của công ty, sau đó một người xuống xe đi vào bên trong. Anh D. cho biết từ tháng 6-2019 anh có vay tiền của Nam Anh với lãi suất từ 30 đến 60%/tháng. Do không còn khả năng chi trả nên anh D. thường bị nhóm của Nam Anh nhiều lần nhắn tin hăm doạ tạt nước sơn để tạo áp lực buộc anh D. trả nợ. Nhận thấy nhóm của Nam Anh có dấu hiệu cho vay nặng lãi nên cơ quan điều tra đã đưa Nam Anh, Hải, Điệp và Thế Anh về làm việc.



Các bị can Đặng Nam An, Bùi Văn Điệp và Đàm Văn Hải. Ảnh Hải Dương

Tại cơ quan điều tra, Nam Anh và Thế Anh thừa nhận cùng với một số đối tượng ngoại tỉnh hoạt động cho vay trên địa bàn TP Cần Thơ. Qua kiểm tra điện thoại của cả 2, công an phát hiện nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay với lãi suất cao. Ngoài ra, trong điện thoại của Thế Anh còn phát hiện có 02 tin nhắn với nội dung ghi số đề với tổng số tiền 8,1 triệu đồng từ Hải. Khám xét nơi làm việc ở của Thế Anh, công an thu giữ 05 tờ thống kê thu tiền cho vay, 02 tờ rơi hỗ trợ vay vốn, 01 phiếu chuyển tiền, cùng một số tài liệu khác liên quan.

Qua điều tra, công an xác định, khoảng tháng 7-2019, đối tượng Trần Viết Dũng (chưa rõ nhân thân) cung cấp tiền và yêu cầu Nam Anh vào TP Cần Thơ mở rộng địa bàn cho vay, Nam Anh thuê Hải, Điệp hỗ trợ hoạt động cho vay. Nam Anh là người đứng ra chủ mưu cầm đầu việc chi tiền cho vay, lo chi phí ăn ở cho cả nhóm, hàng ngày chốt tiền lãi thu được và chuyển cho đối tượng Trần Viết Dũng. Hải và Điệp chịu trách nhiệm tìm người có nhu cầu vay vốn, kiểm tra thông tin và khả năng trả nợ của người vay, giao tiền cho vay và chịu trách nhiệm thu tiền lãi hàng ngày giao lại cho Nam Anh, Hải và Điệp được trả 5 triệu đồng/tháng. Khi người vay chậm trả hoặc không đóng lãi thì các đối tượng sẵn sàng hăm dọa và tạt chất bẩn vào nhà người vay để tạo áp lực buộc họ trả nợ.

Các đối tượng tổ chức cho vay trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thuỷ, Ô Môn, huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ), tỉnh Hậu Giang... với lãi suất từ 30 đến 150%/tháng, tiền vay từ 5 triệu đến 200 triệu đồng. Qua làm việc được với 07 người đã vay tiền của nhóm Nam Anh cho thấy các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 374 triệu đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi.

Đối với Thế Anh, kết quả điều tra cho thấy bị can đã thành lập công ty TNHH Mạnh Tuấn Phát (địa chỉ số 41 đường số 3, phường Hưng Lợi) để hoạt động cho vay núp bóng dưới hình thức cho thuê xe ô tô và mô tô. Nhóm đối tượng cho vay với lãi suất từ 15 đến 20%/tháng với số tiền từ 3 triệu đến 30 triệu đồng từ tháng 11-2019 đến nay. Làm việc với 6 người đã vay tiền của nhóm Thế Anh cho thấy nhóm của bị can đã thu lợi bất chính hơn 14 triệu đồng.

Mặt khác, qua kiểm tra tài liệu thu giữ của các đối tượng và trong quá trình khám xét phát hiện có tài liệu thể hiện việc trao đổi trong hoạt động cho vay giữa nhóm Nam Anh và Thế Anh.

Theo công an, Nam Anh có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích; Đàm Văn Hải có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản; Nguyễn Thanh Toàn có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản.

Hiện cơ quan công an đang phối hợp Công an TP Hà Nội mở rộng làm rõ vai trò của đối tượng Trần Viết Dũng trong việc điều hành đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Cần Thơ, ngoài đường dây trên đối tượng còn điều hành đường dây nào khác để tổ chức triệt phá. Cạnh đó, phối hợp với Công an các quận huyện và tỉnh Hậu Giang rà soát người vay tiền của nhóm các đối tượng để xác định số tiền vay và tiền thu lợi của các các đối tượng. Đồng thời mở rộng làm rõ các vụ cố ý làm hư hỏng tài sản khác đã xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều